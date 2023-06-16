ماذا تعرف عن الخوف الذهني من زيادة الوزن "رهاب السمنة"؟

كتب – حسام الشقويرى

رهاب السمنة هو حالة عقلية يمكن أن يشعر فيها الشخص بخوف غير منطقي ولا يمكن تفسيره من زيادة الوزن، ويسمى أيضا pocrescophobia بدلاً من الحالة الجسدية للسمنة، فهو الخوف الذهني من زيادة الوزن والسمنة، ويمكن أن تنشأ العديد من المشاكل إذا كنت تعاني من السمنة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل خطيرة أخرى مثل فقدان الشهية (حالة يحد فيها الشخص من تناول الطعام) والشره المرضي (حالة اضطراب في الأكل يتقيأ فيها الشخص بعد الأكل مباشرة)، ويميل رهاب السمنة إلى تنظيم أنماط الأكل -على سبيل المثال- يجد الشخص المصاب برهاب السمنة صعوبة في تناول الطعام في الخارج في مطعم أو حدث اجتماعي، ونتيجة لذلك، يواجهون صعوبات في إقامة علاقة طبيعية وصحية مع الطعام، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

أسباب رهاب السمنة

من الصعب تحديد سبب دقيق لرهاب السمنة مثل كل المخاوف الأخرى. يمكن أن يكون بسبب عوامل مختلفة ، بما في ذلك التجارب الشخصية ، والصدمات الماضية ، وما إلى ذلك.

أعراض مرض السمنة

هاجس إنقاص الوزن

يعد فقدان الوزن المعتدل أمرًا جيدًا بشكل عام. ومع ذلك ، فإن تطوير هوس مجنون بفعله يصبح غير صحي ولا ينصح به. إذا كنت تعاني من رهاب السمنة ، فأنت تتحقق باستمرار من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها وكم تأكل.

في حالات أخرى ، تميل إلى ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي يتجاوز الحدود ، مما يؤدي إلى ضرر أكثر مما ينفع بسبب هوسك بفقدان الوزن.

قلق

يمكن أن يؤدي رهاب السمنة إلى القلق الشديد والتوتر المرتبط بوزنك. في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي التوتر والقلق الناتج إلى دفع مستويات ضغط الدم لديك للتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

ثقة أقل

عادة ما يعاني الأشخاص المصابون برهاب السمنة من تدني احترام الذات. حتى أنهم يجدون صعوبة في التكيف مع المواقف الاجتماعية بسبب إدراكهم الذاتي لارتفاع وزنهم. ونتيجة لذلك ، يصبحون محرجين اجتماعياً ويجدون صعوبة في الحفاظ على العلاقات القائمة وتطوير علاقات جديدة.

العلاقة بين رهاب السمنة وزيادة الوزن

لا يؤدي رهاب السمنة في حد ذاته إلى زيادة الوزن أو فقدانه لأنه مجرد حالة عقلية، ما يسبب تغيير الوزن هو اضطرابات الأكل التي تصاحب السمنة. تضعك معظم اضطرابات الأكل في حالة عجز في السعرات الحرارية لذلك، إذا كنت تعاني من اضطراب في الأكل، فستبدأ في تناول كميات أقل بشكل ملحوظ أو ممارسة المزيد من التمارين، لذلك، من المحتمل جدًا أن تبدأ في فقدان الوزن واكتساب الوزن بسرعة بسبب اضطرابات الأكل. ومع ذلك، فإن هذا النوع من تقلبات الوزن غير صحي للغاية ولا ينصح به.

علاج مرض السمنة

رهاب السمنة ليس مرضًا جسديًا. إنها في المقام الأول حالة طبية نفسية يمكن معالجتها من قبل أخصائي الصحة العقلية. لذلك فمن المستحسن أن تطلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من السمنة واضطرابات الأكل. نظرًا لأنها نفسية ، يتم علاجها عن طريق التدخل الطبي المنتظم على مدى فترة طويلة. هناك طريقتان أساسيتان لعلاج رهاب السمنة. هم العلاج النفسي والأدوية.