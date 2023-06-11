خد بالك.. مرضى الربو معرضون لزيادة الوزن اعرف التفاصيل

كتبت ميرفت رشاد

الربو، وهو حالة تنفسية مزمنة تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بنوبات متكررة من الأزيز وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال، بينما يؤثر الربو في المقام الأول على الشعب الهوائية والتنفس، كان تأثيره على جوانب أخرى من الصحة، بما في ذلك زيادة الوزن، على الرغم من أن الربو وزيادة الوزن ليسا متشابكين بطبيعتهما، إلا أن هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في تغيرات الوزن لدى الأفراد المصابين بالربو، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

الربط بين الربو وزيادة الوزن

1. انخفاض النشاط البدني

يمكن أن تحد أعراض الربو من قدرة الشخص على ممارسة الأنشطة البدنية، يمكن أن يؤدي هذا إلى نمط حياة أكثر استقرارًا وانخفاض في الإنفاق الكلي للسعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، يحتاج الأفراد المصابون بالربو إلى إيجاد طرق لإدارة أعراضهم بشكل فعال والحفاظ على نمط حياة نشط في حدود قدراتهم.

2. العوامل العاطفية

يمكن أن يؤدي التعايش مع حالة مزمنة مثل الربو في بعض الأحيان إلى الإجهاد العاطفي، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على عادات الأكل ويؤدي إلى زيادة الوزن، يمكن أن يكون الأكل العاطفي أو الاعتماد على الطعام من أجل الراحة استجابة لتحديات إدارة الربو.

3. الآثار الجانبية للدواء

بعض الأدوية المستخدمة للتحكم في الربو، وخاصة الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم، لديها القدرة على التسبب في زيادة الوزن، تعمل الكورتيكوستيرويدات عن طريق تقليل الالتهاب وتثبيط جهاز المناعة، ما يساعد في السيطرة على أعراض الربو، يمكن أن يؤدي استخدامها على المدى الطويل إلى زيادة الشهية واحتباس السوائل، ما يساهم في زيادة الوزن.

تشمل أدوية الربو المحددة التي قد تسبب زيادة الوزن ما يلي

1. الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم

غالبًا ما يتم وصف الأدوية لتفاقم الربو الحاد أو عندما تفشل العلاجات الأخرى في السيطرة على الأعراض بشكل كافٍ "الكورتيكوستيرويدات" عن طريق الفم لها تأثير قوي مضاد للالتهابات، ولكن استخدامها على المدى الطويل، خاصة عند الجرعات العالية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

2. جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات المستنشقة

"الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، تستخدم بشكل شائع لإدارة الربو على المدى الطويل لتقليل التهاب مجرى الهواء والسيطرة على الأعراض في حين أن خطر زيادة الوزن مع الكورتيكوستيرويدات المستنشقة أقل عمومًا مقارنة بالكورتيكوستيرويدات الفموية، فإن الجرعات العالية المستخدمة لفترات طويلة يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.

لا يعاني جميع مرضى الربو من زيادة الوزن

من المهم ملاحظة أنه ليس كل الأفراد الذين يستخدمون هذه الأدوية سيعانون من زيادة الوزن، يمكن أن تختلف احتمالية وشدة زيادة الوزن اعتمادًا على عوامل مثل مدة وجرعة استخدام الدواء ، وقابلية الفرد ، وعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

يمكن أن يلعب دمج عادات نمط الحياة الصحية أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على وزن صحي، يتضمن ذلك تناول نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام في حدود قدراتك، وإدارة مستويات التوتر.