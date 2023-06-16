تطوير ميناء السلوم البرى يسهل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس، تطوير ميناء السلوم البرى، والذى نفذته وزارة النقل ضمن أعمال تطوير الموانئ البرية، لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، كما يتم تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة

ويرصد اليوم السابع أعمال تطوير ميناء السلوم البرى بعد الانتهاء من تطويره..

تم الانتهاء مـن تـطـوير مينـاء السـلـوم الـبـرى علـى مساحة 286 فـدانا

تـم الانتهاء من إنـشـاء وتـطـويـر 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به

تم إنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا

تم إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فـدان تساهم فى تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا

ورصدت الوزارة 11 مليار جنيه لانشاء وتطوير الموانيء البريةوالجافة والمراكز اللوجيستية، ومؤخرا وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء و إدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم، وذلك مع تحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة.