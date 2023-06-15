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الرئيس السيسي يفتتح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم البرى: ما ترونه خطوة بوزارة النقل

الخميس، 15 يونيو 2023 12:42 م
الرئيس السيسي يفتتح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم البرى: ما ترونه خطوة بوزارة النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ميناء أكتوبر الجاف، على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر، كما افتتح ميناء السلوم البري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال افتتاحه محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.

وافتتح الرئيس السيسي، عبر الفيديو كونفرانس أيضا، رصيف الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية.

وتعهد وزير النقل للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "نجدد العهد لله، ولسيادتكم ولشعب مصر العظيم، بأن ننتهي من تطوير كافة الموانئ المصرية ووسائل النقل متعدد الوسائط بنهاية عام 2024، وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"أشكر الفريق كامل ووزارة النقل وكل أجهزة الدولة اللي شاركت معانا في إننا نشوف اللي بنشوفه، ومش هيفوتني أن أرحب بكل الضيوف الموجودين معانا من الشركات العالمية، أنتم مرحب بكم في مصر ومستعدين نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص من أجل العمل والتنمية لنا ولكم ومن أجل الفائدة لنا ولكم، إحنا في مصر جادين جدا في كل شيء نعرضه عليكم وفي كل التزام نلتزم به قدامكم، أهلا وسهلا بكم وسعداء أنكم موجودين معانا، ومتشرفين أنكم موجودين معانا، وبنتعلم منكم وبنتمنى إن إحنا باللي شوفتوه النهاردة تعرفوا الخريطة اللي شغالين بيها ومدى الجدية في تنفيذ فكرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية، ما تنسوش قناة السويس والبحر الأحمر والمتوسط، شبكة الموانئ موجودة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى كل الخدمات والبنية الأساسية اللازمة التي تساهم في إنجاح الفكرة اللي بنتكلم عليها، وبقول للمصريين هنفضل نشتغل.. واللي أنتو بتشوفوه عبارة عن خطوة في وزارة النقل لكن كل وزارة من وزارة الدولة فيها شغل بالمستوى ده".


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