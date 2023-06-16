التأمين الصحى بالأقصر يدعم الأهالى بفعاليات توعوية حول المنظومة لخدمة أفضل

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، سلسلة من الفعاليات لدعم المواطنين لحثهم على الانتظام فى المنظومة لضمان تلقى أفضل خدمات طبية وصحية لهم ولأسرهم، حيث قدم الفرع حملات التوعية المكثفة لحث المواطنين على الانتظام على سداد الاشتراكات لضمان استمرار الخدمات، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد عمر مدير التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وإشراف أحمد أمين مدير العلاقات العامة والإتصال بالفرع.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد عمر مدير التأمين الصحي الشامل بالأقصر، أنه ضمن سلسلة حملات الدعم للأهالى شهدت قرية السلام التابعة لمركز أرمنت غرب الأقصر، ندوة تثقيفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، وفي حضور رأفت صادق مسئول الإعلام وسماح أحمد مسئول التسويق بإدارة العلاقات العامة والإتصال بفرع الأقصر، وحضور أكثر من خمسين مواطن من أهالي القرية، حيث تناولت الندوة شرح لمنظومة التأمين الصحي الشامل وآلية الاشتراك بالمنظومة وطرق انضمام المغتربين من المحافظات الأخرى.

ويضيف مدير التأمين الصحي الشامل بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تناولت الندوة حث المواطنين على سرعة سداد الإشتراكات والإنتظام في سدادها، لضمان استمرار الحصول على جميع الخدمات الطبية المقدمة مع إعفاء الغير قادرين وفقاً للقانون، وفي نهاية الندوة تم الاستماع لشكاوي ومقترحات المواطنين والرد على الاستفسارات وتذليل العقبات لهم من خلال التوجيه الصحيح ولرفع المعاناة عنهم.

وأوضح الدكتور أحمد عمر، أنه على جميع منتفعى التأمين الصحي الشامل بالأقصر، ألا يجهدوا أنفسهم بالسفر إلى القاهرة للبحث عن طبيب أو مستشفي، حيث أنه إذا كانت حالتهم تستدعى عليهم زيارة فرع الأقصر للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر بشارع وليد متفرع من شارع التلفزيون، لوجود فريق متخصص جاهز فى خدمة ومساعدة الجميع بتحويلهم والتنسيق والحجز عبر إدارة المستفيدين بالفرع لخدمتهم أفضل خدمة طبية.



التأمين الصحى الشامل بالأقصر يدعم الأهالى بفعاليات توعوية



التأمين الصحى بالأقصر يدعم الأهالى بفعاليات توعوية



دعم الأهالى بفعاليات توعوية حول المنظومة لخدمة أفضل بالأقصر