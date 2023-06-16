إنقاذ سيدة فاجأتها آلام الولادة داخل سيارة الإسعاف بالشرقية

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية، فى مساعدة زوجة شابة داخل سيارة الإسعاف فى عملية الولادة، وذلك أثناء توصيلها إلى مستشفى الأحرار التعليمى، إلا أن آلام الولادة فاجأتها وتم التعامل الفورى مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

كانت عقارب الساعة إلى العاشرة صباحاً بإحدى القرى التابعة لمدينة الزقازيق، زوجان ينتظران مولودهما الأول، وما هى إلا أيام قليلة وتضع الزوجة مولودها، ويبدو كل شىء على أتم الاستعداد لاستقبال المولود، ولكن فجاءة داهمت الزوجة آلام المخاض، فأسرع الزوج بالاتصال بالخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية " 123"، وأولى كلماته "مراتى بتولد" وعلى الفور تم توجيه أقرب سيارة إسعاف لتلبية الاستغاثة، وفى دقائق معدودة وصلت سيارة الاسعاف، يستقلها المسعف رضا السيد البدوى، وفنى القيادة محمد فاروق محمد.

يقوم المسعف بفحص الأم ليجد رأس المولود على وشك الخروج وأن ولادتها قد حانت، لتبدأ عملية نقل الأم إلى السيارة بأقصى سرعة، وانطلقت سيارة الإسعاف فى طريقها إلى المستشفى، وأثناء متابعة المسعف للعلامات الحيوية للأم، بدأت رأس الطفل بالخروج، ليشرع المسعف فى إجراءات عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف حيث عمل على تهدئة الأم وإرشادها مع متابعة مستمرة لكافة علاماتها الحيوية، حتى تمت عملية الولادة بشكل طبيعى. وناجح، حيث كانت ثلاث ضربات حنونه على ظهر الطفل كفيلة بأن يستهل صارخاً لتملأ صرخاته جنبات سيارة الإسعاف معلناً وصوله للحياة، ليستكمل المسعف عمله بقطع الحبل السرى وتجفيف الطفل مع متابعة مستمرة للأم وطفلها حتى الوصول إلى مستشفى الاحرار، وتسليم الأم وطفلها إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وهم فى حالة جيدة، وسط شكر وامتنان المسعف والسائق.