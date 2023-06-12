الإسعاف ترفع درجة الاستعداد لتأمين أفواج الحجاج وتدفع بـ10 سيارات إضافية

كتب وليد عبد السلام

ـ تكثيف الانتشار بأرض المهبط بـــــ 7 سيارات.. وإتاحة الخط الساخن 123 على مدار الساعة للاستفسار والحصول على الخدمات

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية رفع هيئة درجة والتأهب بين صفوف اطقمها الإسعافية بمطار القاهرة الدولي، وذلك مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مطار القاهرة في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية أنه تم الدفع بـــــــــ 37 من أفراد الفرق الإسعافية المؤهلين فنياً للتعامل مع أدق الحالات الطبية الطارئة، مصحوبين بـــــــ 10سيارات إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة لتغطية كافة أرجاء مطار القاهرة الدولي.

وأضافت هيئة الإسعاف المصرية أنه تم تكثيف الانتشار بأرض المهبط بـــــ 7 سيارات إسعاف تتضمن سيارة عزل طبي مؤهلة للتعامل مع الحالات المرضية شديدة العدوى، وكذلك تم الدفع بــــ 3 سيارات لتأمين صالات 2و3.

وبحسب هيئة الإسعاف تضمن التأمين الدفع بطاقم إسعاف مترجل(rescue team) لتأمين رواد الصالة الموسمية من الحجاج وقد سبق التجهيز لخطة التأمين بإجراء محاكاة لعمليات الاجلاء والاخلاء الطبي الأمن في حالات الطوارئ.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أن تأمين أفواج الحجاج يمتد من الآن وينتهي مع توافد الحجيج للعودة لأرض الوطن بعد ادائهم لمناسك الحج مؤكدا تعاون وتنسيق هيئة الإسعاف المصرية مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة وكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان لتيسير رحلة الحجا ج مشيرا إلى أن الخط الساخن الخاص بهيئة الإسعاف يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من وضع خطة التأمين الطبي الخاصة بفترة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن وضع خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية والطرق المؤدية إليها خلال فصل الصيف، والتأكد من توافر القوى البشرية المؤهلة، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات وأماكن تقديم الخدمة، وذلك حرصاً على تأمين المواطنين وكذلك التعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة ستشمل الدفع بفرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية العاجلة والحرجة، وأطقم التمريض بكافة مديريات الشؤون الصحية، لتقديم الدعم الطبي في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والمستزمات الطبية، وأكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاته في المراكز الإقليمية لنقل الدم بكل المحافظات.

ولفت إلى الحرص على التواصل المستمر مع هيئة الإسعاف، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التوجيه بإعداد تقرير دوري مفصل كل ساعتين، يشمل عدد الحالات التي دخلت المستشفيات، والإفادة بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للاكتشاف المبكر عن أى حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفورى عنها.

وأكد «عبدالغفار» تكثيف حملات التفتيش التي شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بالمنشأت الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حرصًا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل اللحوم من المجازر إلى محلات الجزارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.