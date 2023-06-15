محافظ بورسعيد: محطة التسمين توفر الخراف والماشية بأسعار مخفضة قبل العيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، رافقه خلالها الاستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومدير الطب البيطرى، ومدير محطة تسمين الماشية، ومدير مجزر بورسعيد.

وأكد المحافظ أن محطة تسمين الماشية ستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وباوزان مختلفة بما يلبى احتياجات المواطنين من ابناء المحافظة خلال عيد الأضحى، لافتا أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو فى تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن العنابر تعمل بكامل طاقتها، وهناك جاهزية تامة داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد لاستقبال الأضاحى، كما أكد محافظ بورسعيد على توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبى احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير اللحوم البلدى فى العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، مؤكدا أن بورسعيد اصبحت تشهد طفرة فى مجال الإنتاجى الحيوانى تماشيا مع مجمل التطورات التى شهدتها المحافظة، منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية توفر خلال الفترة المقبلة مزيد من الماشية والخراف تلبية لاحتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى، بأسعار مخفظة، مؤكدا أنه غير مسموح بذبح الأضاحى فى الشوارع وغير الاماكن المخصصة لها، لافتا أن هناك مجازر بورسعيد تقوم بالذبح الٱمن مع توافر الطب البيطرى وبأسعار مناسبة، فضلا عن إمكانية توزيع الأضاحى لمستحقيها لمن يرغب من المواطنين.