محافظة بورسعيد تودع فوج حج الجمعيات وسط الدموع والزغاريد

بورسعيد - محمد عزام

ودع لفيف من أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، حجاج بيت الله من الفائزين بحج الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

َورصدت كاميرا "اليوم السابع"، مظاهر الفرحة والسعادة بين كل الأقارب والأهالي المودعين لحجاج بيت الله من أبناء محافظة بورسعيد.

وامتزجت المشاعر بين الفرحة وعلت الزغاريد في محيط شارع طرح البحر مكان تجمع أتوبيس الحجاج، وبين الدموع على فراق السفر والفرحة أيضاً.

ومن المقرر أن يقوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بوداع الحجاج فور تجمعهم داخل الاتوبيس المخصص لهم لمغادرة البلاد متجهين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.