محافظ بني سويف: توفير النواقص بوحدتي طوة وقمبش الصحيتين

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقريتي قمبش الحمراء وطوة (مركز ببا)، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة ( سعيد فاروق ، طه سلامة ، محمد ربيع) .

وتضمنت الزيارة المرور ومتابعة كافة الأقسام والعيادات بالوحدتين ، وشملت أقسام:الاستقبال،العيادات الخارجية ، الصيدلية ، تنظيم الأسرة،المعمل،التطعميات،غرفة التعقيم،الأسنان،وقد تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل ونقص بعض الأجهزة ومستلزمات التعقيم بالوحدتين، بجانب حاجة عيادة الأسنان بوحدة قمبش وجهاز السونار بوحدة طوة للصيانة، وغيرها من الملاحظات التي تضمنها تقرير المتابعة الميدانية .

حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، وتكليف إدارة الصيدلة بجرد صيدلية الوحدة الصحية بقمبش والتحقيق حيال وجود عجز وزيادة في الأصناف التي تم جردها، مع سرعة عمل الصيانة للأجهزة المعطلة وتوفير المستلزمات اللازمة بالوحدتين، مع تكثيف التفتيش والمرو الدوري على الوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة.



