كنت بطلع الأول على المدرسة.. ماذا قال البابا شنودة الثالث عن ذكرياته مع امتحانات الثانوية العامة؟

كتب: محمد الأحمدى

تحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الاهتمام بالأسرة المصرية منذ النشء وحتى تكوين الأسرة، ومن أكثر المراحل التى تهتم بها الكنيسة مرحلة الثانوية العامة لما تمثله من أهمية كبرى في اهتمام الأسرة المصرية، حيث تقيم القداسات والصلوات للطلاب وأولياء أمورهم.

وكان قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 وجه فى إحدى عظاته نصائح إلى طلاب الثانوية خلال تسعينات القرن الماضى، جاء فيها " خدوا بالكم من ورقة الأسئلة وأفهموا الأسئلة كويس جدا وشوفوا إيه المطلوب بالظبط وأفهموا السؤال كويس وجمعوا كل معلوماتكم".

واستعرض البابا شنودة ذكرياته مع الثانوية العامة قائلا "على أيامنا الثانوية العامة كان اسمها التوجيهية أنا نجحت في الثانوية العامة سنة 1942 وكنت بطلع الأول في المدرسة وكنت بمسك ورقة الأسئلة بعد الامتحان وأقدر لنفسى الدرجات فأصبحت بالخبرة أقدر لنفسى التقديرات وأنا في اللجنة وليس بعد الخروج من اللجنة وليست الشطارة الإسراع في الخروج خليك أخر واحد يقعد في اللجنة وكنت أول ما أجاوب أجاوب الأسئلة الخفيفة فى الأول وإن كان فيه سؤال فيه كذا نقطة جاوب النقطة السهلة في الأول والصعبة بعدين".