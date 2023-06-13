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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:32 م
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طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: امتحان الإحصاء صعب والاقتصاد متوسط

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:03 م
طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: امتحان الإحصاء صعب والاقتصاد متوسط طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أكد طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء، أن امتحان الإحصاء جاء صعبا وامتحان الاقتصاد فى مستوي الطالب المتوسط، وأكد معظم الطلاب في لجنتي الأمل التجريبي بنين والزهور بنات بطور سيناء صعوبة امتحان الإحصاء، حيث قال الطالب محمد حمدي إن امتحان الإحصاء كان يحتوي علي بعض النقاط الصعبة التي تحتاج إلي تفكير ووقت وبالنسبة لامتحان الاقتصاد كان في مستوي الطالب المتوسط. 
 
وأضافت تسنيم أبو زيد، أن امتحان الاقتصاد كان يحتاج إلي وقت أكبر خاصة أن مدة الامتحان ساعة ونصف لم تكف لحل امتحان به بعض النقاط الصعبة والامتحان طويل أما بالنسبة للاقتصاد فلا يوجد مشكلة وأنه فى مستوى الطالب المتوسط.
 
وأشارت تسنيم إلى أن أكثر شيئ يطمئنها في امتحان الإحصاء أنها لا تضاف للمجموع وأن المواد القادمة تحتاج إلى مجهود وتمنت
ألا تكون في صعوبة الإحصاء بالنسبة لها.
 
طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء (1)
طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء 

طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء (2)
طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء 

طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء (3)
طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء

طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء (4)
طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء

 


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