ضبط 34 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 379 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 34 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 14 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش- طبنجة – 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 29 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، كما تمك تنفيذ 379 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية