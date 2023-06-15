اليوم السابع
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ضبط 34 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 379 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بأسيوط

الخميس، 15 يونيو 2023 12:08 م
ضبط 34 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 379 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بأسيوط أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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نفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.
 
أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 34 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 14 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش- طبنجة – 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 29 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").
 
كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، كما تمك تنفيذ 379 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
 
 

حكم قضائى

حملة امنية

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قضايا



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