أخبار × 24 ساعة.. زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم يعتمد نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع
مصطفى مدبولى: زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا
رئيس أمناء حياة كريمة: نعمل على الخروج من الفقر وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
نقابة الأطباء تعلن عن تلقيها حجوزات لاستراحتين خلال أيام الامتحانات والدورات العلمية
التعليم العالى: الدولة تضع خطة لإنشاء جامعة تكنولوجية فى كل محافظة
وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان يشهدان حفل ختام الدورة التدريبية "الهيدرولوجيا البيئية"
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