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أخبار × 24 ساعة.. زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا

الخميس، 15 يونيو 2023 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
وزير التعليم يعتمد نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع
 
مصطفى مدبولى: زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا

رئيس أمناء حياة كريمة: نعمل على الخروج من الفقر وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

نقابة الأطباء تعلن عن تلقيها حجوزات لاستراحتين خلال أيام الامتحانات والدورات العلمية

 
 

 


مجلس الوزراء

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

حياه كريمه

نقابه الاطباء

التعليم العالى

وزاره الرى

جنوب السودان

وزاره الهجره



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