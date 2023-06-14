مصطفى مدبولى: زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في الموازنة الجديدة التي تبدأ الأول من يوليو 2023 لتكون 30 مليار جنيه مقابل 8 مليارات فى الموازنة الماضية، وهو ما لقى قبول وترحيب من المصنعين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "بنقعد سنة عشان نصرف بحيث نستطيع خلال 3 شهور تكون المبالغ مصروفة كى نزيد من حجم الصادرات، نتحرك وفقا لقدرات دولة ".

وتابع رئيس الوزراء: "لو نستطيع أن نضع 60 مليارا هنعمل كدة لكن قفزنا من 8 مليارات إلى 30 مليار جنيه، والدولة تتحرك فى هذا الشأن بكل قوة، وكل جنيه نستطيع أن ندبره وندعم به الصناعة ينتج كذا دولار".