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مصطفى مدبولى: زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:03 م
مصطفى مدبولى: زيادة مخصصات دعم الصادرات من 8 مليارات جنيه إلى 30 مليارا مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في الموازنة الجديدة التي تبدأ الأول من يوليو 2023 لتكون 30 مليار جنيه مقابل 8 مليارات فى الموازنة الماضية، وهو ما لقى قبول وترحيب من المصنعين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "بنقعد سنة عشان نصرف بحيث نستطيع خلال 3 شهور تكون المبالغ مصروفة كى نزيد من حجم الصادرات، نتحرك وفقا لقدرات دولة ".

وتابع رئيس الوزراء: "لو نستطيع أن نضع 60 مليارا هنعمل كدة لكن قفزنا من 8 مليارات إلى 30 مليار جنيه، والدولة تتحرك فى هذا الشأن بكل قوة، وكل جنيه نستطيع أن ندبره وندعم به الصناعة ينتج كذا دولار".


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