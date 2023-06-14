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رئيس أمناء حياة كريمة: نعمل على الخروج من الفقر وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:09 م
رئيس أمناء حياة كريمة: نعمل على الخروج من الفقر وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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أعربت عهود وافى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، عن فخرها لكون المبادرة جزء من خطة التنمية المتكاملة للدولة فى الوقت الحالى، وهناك تركيز على ملفى التمكين الاقتصادى والدعم الغذائى داخل الجمهورية.

 

أضافت عهود وافى، فى كلمتها بالمؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على خطط الخروج من الفقر بشكل تكاملى لتحقيق العدالة، وبنفس الثقة يجرى العمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وهناك دور توعوى يرتبط برهان الوعي.

 

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: "سيكون هناك تكثيف لمعسكرات الشباب والنشء إلى جانب إجراء زيارات ميدانية لكل الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى الفترة المقبلة".

 

 


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