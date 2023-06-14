اليوم السابع
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نقابة الأطباء تعلن عن تلقيها حجوزات لاستراحتين خلال أيام الامتحانات والدورات العلمية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:45 م
نقابة الأطباء تعلن عن تلقيها حجوزات لاستراحتين خلال أيام الامتحانات والدورات العلمية نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استمرار تلقي طلبات الحجز بالاستراحتين الفندقيتين المخصصتين لخدمة الأطباء والطبيبات، وذلك تسهيلاً على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل.

 

وقالت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية، إن مجلس النقابة قد استثنى الامتحانات والدورات التدريبية من الإلتزام بعدد أيام للإقامة، وأن الطبيب أو الطبيبة عليه أن يتقدم بصورة من جدول الامتحانات أو الدورة العلمية المشترك فيها ويتمكن من الإقامة جميع أيام الامتحانات والدورات العلمية.

 

وعن طريقة الحجز أشار الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الحجز يتم من خلال اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة ولا يتم تأكيد أية حجوزات إلا بعد سداد كامل قيمة الحجز بطرق السداد المتاحة، وهي الدفع نقداً بالنقابة العامة للأطباء أو فورى،  وأضاف أنه جاري تطوير موقع النقابة وذلك حتي يتمكن الأطباء من حجز الاستراحة إلكترونيا عن طريق الموقع.

 

وأوضح  شروط الحجزهى: أن يكون الطبيب مسدد للاشتراك النقابة عن السنة الحالية، أن يكون الطبيب / الطبيبة من خارج محافظة الجيزة و القاهرة، أقصى مدة للحجز هى ثلاث ليالي متتالية (باستثناء الامتحانات أو الدورات العلمية)، يمكن تكرار الحجز مرة ثانية بعد انتهاء سبعة أيام من تاريخ آخر ليلة، لا يمكن حجز أكثر من سرير فى مدة الحجز الواحد، الحجز للطبيب / الطبيبة فقط و ليس لعائلة الطبيب/ الطبيبة ،غير مسموح باصطحاب الأطفال.


نقابة الاطباء

استراحة نقابة الاطباء

الحجز باستراحات نقابة الاطباء



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