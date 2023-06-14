5 طرق لعلاج تنميل اليدين والقدمين أثناء انقطاع الطمث

كتبت ميرفت رشاد

كثير من النساء على دراية بالأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة، ولكن هناك أنواعا غير شائعة مثل التنميل والوخز في اليدين والقدمين ، وتحدث بسبب التغيرات في هرمون الاستروجين والهرمونات الأخرى في سن اليأس، وإليك بعض النصائح حول كيفية معالجته، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

لماذا يحدث التنميل؟



يحدث التنميل بسبب تغير في الجهاز العصبي بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في سن اليأس، في بعض الأحيان يمكن أن يختفي بعد استقرار مستويات هرمون الاستروجين ، ولكن في أوقات أخرى قد يستمر.

في حين أن أعراض التنمل لا تعد في الغالب مجرد مصدر إزعاج ، إلا أنها يمكن أن تؤثر على حياتك بشكل كبير اعتمادًا على مدى شدتها.

يمكن أن تؤثر على قدرتك على حمل الأشياء أو الإمساك بها ، أو القيام بالمهام التي تتطلب تنسيقًا أدق ، مثل الكتابة أو الحياكة ، أو حتى التأثير على قدرتك على المشى.

طرق علاج التنميل في المنزل:



هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لتقليل هذه الأعراض.



التغييرات الغذائية



النظام الغذائي الخاص بك مهم للغاية من أجل الأداء الأمثل لهرموناتك.،نظرًا لأن هرموناتك مصنوعة من الدهون ، فإن تناول ما يكفي من الدهون الصحية في نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية، أفضل المصادر تشمل الأسماك الدهنية والأفوكادو وزيت الزيتون ومصادر الدهون غير المشبعة الأخرى.

مستويات الفيتامينات والمعادن مهمة أيضًا، يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 والحديد والمغنيسيوم تنملًا ، لذا تأكد من الحصول على العناصر الغذائية الكافية عن طريق تناول الكثير من الخضار والفواكه الملونة.

قلل من الكربوهيدرات المكررة والسكر والمصادر الأخرى للسعرات الحرارية "الفارغة" بدون قيمة غذائية كبيرة، يمكنك أيضًا تناول مكملات الفيتامينات / المعادن ، لكنها ليست مفيدة مثل الحصول عليها من مصادر غذائية حقيقية.

ممارسة الرياضة بانتظام



تعمل التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية وعمل القلب ، مما قد يساعد في تخفيف الشعور بالتنمل، يمكن أن يقلل أيضًا من الإجهاد ، تساعد تمارين الإطالة واليوجا على تنشيط الدورة الدموية وقد تخفف من ضغط الأعصاب ، بينما تعمل التمارين الهوائية على تقوية قدرة القلب على ضخ الدم ووظائفه.

نوم جيد



الحصول على كمية كافية كل ليلة يساعد في الحفاظ على مستويات التوتر منخفضة ويعمل الجسم في المستوى الأمثل، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إضعاف التوازن الهرموني ، لذا تأكد من محاولة الحصول على 8 ساعات على الأقل كل ليلة.

ترطيب

شرب كمية كافية من السوائل يحافظ على حجم الدم ويسمح بتحسين الدورة الدموية، تأكد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من السوائل كل يوم وأكثر من ذلك إذا كنت تمارس الرياضة أو تشرب الكافيين ، الذي يسبب لك الجفاف لأنه يتسبب في التبول أكثر من الكمية التي تتناولها، لكل فنجان من القهوة أو الشاي تتناوله ، اشربى كوبا إضافيا من الماء.

كوِّنى عادات صحية



أولاً ، تجنب الكافيين والكحول. بالإضافة إلى تسببها في الجفاف ، تؤثر هذه المواد على الدورة الدموية والجهاز العصبي بشكل مباشر أيضًا، توقف أيضًا عن التدخين ، لأن النيكوتين مروع للأوعية الدموية والدورة الدموية قلل أو توقف إذا استطعت أخيرًا ، من الضروري تقليل التوتر، يمكن للاسترخاء والتأمل والعلاج بالروائح وتمارين التنفس العميق وممارسات اليقظة أن تنظم التوتر وتحسن الدورة الدموية.