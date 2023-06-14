اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:43 م
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نقابة العاملين بالسكة الحديد تكرم عددا من نواب وقيادات الهيئة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:30 م
نقابة العاملين بالسكة الحديد تكرم عددا من نواب وقيادات الهيئة نقابة العاملين بالسكة الحديد تكرم عددا من نواب وقيادات الهيئة
كتبت آية دعبس

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كرمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر والمترو عددا من قيادات هيئة السكة الحديد كأفضل شخصيات لعام 2022/2023، حيث قام رئيس النقابة العامة عبد الفتاح فكرى ومحمد قرنى رئيس اللجنة النقابية 24 بتقديم عدد من شهادات التقدير والدروع، تقديرا لهم ولسعيهم الدائم للارتقاء بالهيئة والعاملين بها. 

وضمت أسماء المكرمين: المهندس حسين الرشيدى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنية الأساسية، والمهندس محمد سليم عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، والمهندس أشرف حسن خليفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، والمهندس محمد سالم أحمد رفعت مدير عام  الحركة المركزية بالإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، كذلك المهندس عثمان رضاء محمد حسان  الذي يبذل قصارى جهده من أجل الارتقاء بمستوى الأداء، والذي يتميز بحب جميع العاملين له والذي طالب الجميع بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة وقيادات الهيئة فى دفع عجلة الإنتاج لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

كما كرمت النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكرى، النقابى مصطفى عبد الرحمن لبلوغه سن المعاش، والذي كان يشغل منصب رئيس مكتب تذاكر أسيوط ورئيس اللجنة النقابية 28، ونائب رئيس الاتحاد المحلي بأسيوط، وأثنى الحضور على مصطفى عبد الحمن وعن مدة خدمته بالهيئة والذي تميز خلالها بدماثة الخلق وحب الزملاء وتقديم كافة الخدمات لهم .


نقابة السكة الحديد

عبد الفتاح فكرى

السكك الحديد

نقابة المترو



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