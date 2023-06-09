اليوم السابع
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نقيب السكة الحديد والمترو: "النقل" أبرز قطاع شهد طفرة خلال الفترة الماضية

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:05 م
نقيب السكة الحديد والمترو: "النقل" أبرز قطاع شهد طفرة خلال الفترة الماضية النقابة العاملة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق
كتبت آية دعبس

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قال عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إن قطاع النقل أبرز القطاعات التى شهدت طفرة وتطوير كبير خلال الفترة الماضية، حيث شهدت هيئة سكك حديد مصر تطوير غير مسبوق منذ إنشائها، سواء فى الصيانة أو البنية الأساسية، فضلا عن التوسع الكبير فى خطوط مترو الأنفاق وافتتاح الخط الثالث ومشروع افتتاح الخط الرابع والمونوريل، والقطار فائق السرعة، وحزمة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة فى قطاع النقل لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن أبرز مطالبهم من الحوار الوطني، هو إصدار توصيات تؤكد على أهمية تحسين أوضاع العاملين بالسكة الحديد وزيادة أجورهم بعد انتهاء كل خطط التطوير، انطلاقا من ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى.

وكان قد أعد اتحاد العمال رؤية لطرحها بالحوار الوطنى، طالب خلالها بالالتزام بتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، بحيث يتم الاهتمام والتثقيف العمالى، وتمكين النقابات من دورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم ،والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع سوق العمل.


اتحاد العمال

نقابة السكة الحديد

الحوار الوطنى

السمة الحديد

الخط الثالث للمترو



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