لو بتسعى لإنقاص الوزن.. 5 أطعمة هتفيدك فى حرق الدهون

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فأنت بحاجة إلى الدهون لمساعدة الجسم على امتصاص الأطعمة المختلفة، وتناول البروتينات لزيادة حرق الدهون ، وتناول الكربوهيدرات المنخفضة لزيادة فقدان الوزن ، يمكنك دمج بعض الأطعمة والمشروبات في نظامك الغذائي لمساعدة جسمك على حرق الدهون بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

5 أطعمة لزيادة حرق الدهون:



البيض



ليس من المستغرب أن يكون البيض إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، إنه مصدر رائع للبروتين ولديه القدرة على جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ينقص السعرات الحرارية ، فقد يكون البيض خيارًا مثاليًا للإفطار، إلى جانب هذا البيض الكامل غني بالبروتينات والدهون الصحية، يحتاج جسمنا إلى دهون صحية للمساعدة في امتصاص الفيتامينات.

الكينوا



إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فأنت بحاجة إلى إضافة الكينوا إلى نظامك الغذائي على الفور، يعمل كبديل رائع للأرز، الكينوا غنية بالبروتين الذى يساعد على تعزيز الطاقة وفقدان الوزن، بالإضافة إلى أن هذا البروتين يعزز حرق الدهون في الجسم، يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويجعل حرق السعرات الحرارية أسرع، الكينوا غنية أيضًا بفيتامين E والحديد والزنك والسيلينيوم .

الشاي الأخضر



يعتبر الشاي الأخضر من أصح المشروبات الساخنة، لا يحتوي على سعرات حرارية وهو بديل أكثر صحة للشاي العادي ، الشاي الأخضر يحسن عملية التمثيل الغذائي الخاص بك مما يجعلك تفقد الوزن بشكل أسرع، يمكّنك التمثيل الغذائي العالي من حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد، علاوة على ذلك ، فإن الكافيين هو أحد العناصر الأساسية في الشاي الأخضر، ثبت أن الكافيين يعزز مستويات الطاقة في الجسم مما يجعلك تشعر بمزيد من الطاقة.





الخضراوات الورقية



يمكن أن تساعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والكرنب وما إلى ذلك في حرق الدهون، هذه الخضار مليئة بالعناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والفيتامينات وتوفر طاقة وافرة، تعمل هذه العناصر الغذائية على تحسين قدراتك الهضمية وزيادة حرق الدهون.





حبوب الفاصوليا



تعتبر الفاصوليا مصدرًا كبيرًا للبروتين للنباتيين إلى جانب كونها بديلًا رائعًا للحوم ، تعد الفاصوليا أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف والكربوهيدرات المعقدة، وهذا يجعل من الصعب تحللها بينما يهضمها الجسم وبالتالي ، فإن تناول الفاصوليا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.