للحوامل ..اعرفى أهمية المغنيسيوم والمقدار المناسب لك

كتبت ميرفت رشاد

المغنيسيوم هو عنصر غذائي رئيسي لمئات من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم ، وتعد هذه المغذيات المتنوعة مهمة بشكل خاص للنساء الحوامل، وإليك أهمية المغنيسيوم وكيفية ضمان تناول كمية كافية أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع" healthnews".

أهمية المغنيسيوم في الحمل



المغنيسيوم هو أكثر أيونات المعادن شيوعًا في الجسم وهو عنصر غذائي أساسي لأكثر من 600 تفاعل كيميائي في الجسم، يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في ما يلي:

تطور الجنين

منع النوبات

انقباض الرحم

تخليق بروتين ف

تنظيم جلوكوز الدم B

تحديد مستويات المغنيسيوم



ومن المثير للاهتمام أن ما لا يقل عن 50٪ من مغنيسيوم الجسم يوجد في العظام و 1٪ فقط في مصل الدم ومع ذلك ، فإن المغنيسيوم في الدم هو الوسيلة الأساسية لقياس مستويات المغنيسيوم الكافية، نظرًا لأن مستويات المصل منخفضة في الارتباط بمستويات المغنيسيوم الكلية في الجسم .

إحصائيات نقص مغنيسيوم الدم



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن نقص المغنيسيوم منتشر في كل من البلدان المتقدمة والمتخلفة، يعادل الكثيرون هذا النقص بانخفاض تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ، والأطعمة المعالجة بإفراط ، والتغيرات في ممارسات زراعة المنتجات ، والتي تقلل المحتوى المعدني.

غالبية النساء في سن الإنجاب لا يستوفين البدل اليومي الموصى به، تحتاج النساء في هذا الموسم من الحياة إلى 350-400 مجم من المغنيسيوم يوميًا، يجب على النساء المرضعات أن ينتبهن إلى نظامهن الغذائي، تحتاج النساء المرضعات إلى ما يقرب من 310-360 مجم من المغنيسيوم يوميًا.

كيفية الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم



الخضراوت الورقية الخضراء مثل السبانخ ، السلق السويسري ، الجرجير، بذور اليقطين والشيا، والمكسرات وتشمل اللوز والكاجو والفول السوداني، والبقوليات ، كل الحبوب القمح المبشور ، رقائق النخالة.

بشكل عام ، عادةً ما تحتوي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية على كميات كبيرة من المغنيسيوم، عند تناول الخبز والحبوب ، اختر خيارات الحبوب الكاملة، غالبًا ما يزيل تكرير الحبوب الألياف الغنية بالمغذيات والكثير من المغنيسيوم الطبيعي.