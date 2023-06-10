احترس من 11 علامة تدل على نقص الماغنيسيوم.. أبرزها التنميل وتشنج العضلات

المغنيسيوم معدن ضرورى للعديد من العمليات الكيميائية الحيوية فى الجسم، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب، واستقلاب الطاقة، وتخليق البروتين، كما أنه مهم للحفاظ على عظام قوية ونظام مناعة صحي، يحدث نقص المغنيسيوم عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من المغنيسيوم من النظام الغذائي أو عندما يكون هناك مشكلة في امتصاصه في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا النقص إلى مجموعة متنوعة من الأعراض والمشاكل الصحية، إليك بعض العلامات الشائعة لنقص المغنيسيوم، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
احترس من 11 علامة تدل على نقص الماغنيسيوم.. أبرزها التنميل وتشنج العضلاتالسبت، 10 يونيو 2023 05:00 م
التنميل
كتبت ميرفت رشاد
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