الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح مشروعات "حياة كريمة" الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:18 ص الرئيس السيسى لدى وصوله الأبعادية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرية الأبعادية بالبحيرة، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، والتقى بعدد من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة. السيسي الرئيس السيسي البحيرة عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يبحث مع رئيس الوزراء العراقى التعاون الأمنى والتبادل التجاري والاستثمارات وتطوير البنية التحتية.. ويؤكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق.. محمد شياع: حريصون على تعزيز التعاون الثنائي الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:13 م رئيس وزراء العراق يؤكد الحرص على تعزيز آليات التعاون الثنائى الراسخة مع مصر الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:05 م الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:02 م الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء العراق بقصر الاتحادية الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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