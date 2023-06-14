الرئيس السيسى يصل قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح مشروعات "حياة كريمة"

كتب محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرية الأبعادية بالبحيرة، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، والتقى بعدد من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة.