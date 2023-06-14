الداخلية تضبط عصابة تسرق الدراجات النارية في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال إستقلالهما دراجة نارية "بدائرة قسم شرطة الأزبكية " بها قطع بالأسلاك وبحوزتهما أداة حادة.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترافا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.