أخبار × 24 ساعة.. انتهاء توصيل الصرف للصعيد بنسبة 100% خلال 3 سنوات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التنمية المحلية: انتهاء توصيل الصرف الصحى للصعيد بنسبة 100% خلال 3 سنوات
وزير التعليم: إحالة حالات الغش الإلكتروني بالثانوية إلى النيابة العامة
جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023
التعليم: ورقة امتحان الاقتصاد المتداولة للثانوية العامة من العام الماضى
التعليم توجه بعقد امتحانات الدور الثانى لأولى وثانية ثانوى إلكترونيا
تعليم الجيزة لطلاب الإعدادية: التقديم لأولى ثانوى بعد امتحانات الثانوية
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