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أخبار × 24 ساعة.. انتهاء توصيل الصرف للصعيد بنسبة 100% خلال 3 سنوات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. انتهاء توصيل الصرف للصعيد بنسبة 100% خلال 3 سنوات وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023

التعليم: ورقة امتحان الاقتصاد المتداولة للثانوية العامة من العام الماضى

 


الصحة

التعليم

التموين

اخبار مصر

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