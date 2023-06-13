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وزير التعليم: إحالة حالات الغش الإلكتروني بالثانوية إلى النيابة العامة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:11 م
وزير التعليم: إحالة حالات الغش الإلكتروني بالثانوية إلى النيابة العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء.
 
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
 
كما أكد الوزير على أن حالات الغش الالكترونى التى تم ضبطها تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.
 
ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.
 
وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أي إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.
 
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى المديريات وورؤساء اللجان الأسبوع المقبل، لمناقشة ماتم خلال الأسبوع الأول من الامتحانات، والوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.
 
 

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