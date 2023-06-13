التعليم توجه بعقد امتحانات الدور الثانى لأولى وثانية ثانوى إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات الكترونياً وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما نبهت علي مسئولي الإحصاء بالمدارس الثانوية ومسئولي الإحصاء بالإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من رصد نتائج جميع الطلبة بالصفين الأول والثاني الثانوي وتعديل حالتهم علي صفحة الاحصاء.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى وقت سابق ضوابط تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة(عربي / لغات) للعام الدراسي 2022 / 2023:

- عقدت الامتحانات بداية من السبت 6 مايو الماضى وعدم عقد اي امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- أكدت أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو اي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش

- إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الاول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل تمت دراسته خلال هذا الفصل الدراسي الثاني ويؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذي تمت دراسته في الفصل الدراسي الثاني فقط