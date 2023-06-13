اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: ورقة امتحان الاقتصاد المتداولة للثانوية العامة من العام الماضى

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:25 ص
التعليم: ورقة امتحان الاقتصاد المتداولة للثانوية العامة من العام الماضى لجان امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية انطلاق امتحان مادة الاقتصاد صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.
 
وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
 
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

تعليم الجيزة: توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان الثانوية العامة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:19 ص

طلاب الثانوية العامة.. حيل تجعلك لا تشعر بالملل خلال مراجعة ليلة الامتحان

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:04 ص

الثانوية العامة .. الطلاب يبدأون امتحان مادة الإحصاء

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:04 ص

ماسح حرارة وكاميرات لتأمين اللجان.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الاقتصاد والإحصاء

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:16 ص

انطلاق اليوم الثانى من مارثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تواجد أمنى فى محيط اللجان.. 3019 ألفا و300 طالب يؤدون الاقتصاد والإحصاء داخل 50 لجنة ببنى سويف و30 ألفا بأسيوط.. وحضور مبكر لطلاب شمال سيناء.. صور

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:10 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة