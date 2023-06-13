7 تغييرات خطيرة يسببها التدخين لبشرتك.. لا تتجاهل الأعراض

كتبت إيناس البنا

التدخين ضار بالصحة ويقلل من متوسط ​​العمر المتوقع لدينا حقيقة معروفة، ومع ذلك، كم منكم يعرف أيضًا أن التدخين يمكن أن يكون له بعض الآثار الشديدة على صحة بشرتك أيضًا؟ نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، لا يؤدي التدخين إلى إعاقة الرئتين وإلحاق الضرر بك داخليًا فحسب ، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف بشرتك بطريقة يمكن أن تؤثر على مظهرك.

وفقا لموقع "TheHealthSite" نلقي نظرة فاحصة على المخاطر التي يسببها تدخين السجائر على صحة بشرتك، لمساعدتنا على فهم المفهوم بشكل أفضل.

هل يمكن أن يؤثر التدخين على بشرتك؟

آثار التدخين على جسمك أكثر بكثير مما تتخيله، لا تتأثر الرئتان أو القلب فقط بالقطران أو المكونات الخطرة الموجودة في التبغ، فهناك الكثير مما يجب تسليط الضوء عليه لفهم المخاطر التي يمكن أن يسببها التدخين على صحتك.

يسرع التدخين من عملية الشيخوخة ويؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ، خاصة حول الفم والعينين. تقلل المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ من إنتاج الكولاجين والإيلاستين ، وهما بروتينات أساسية للحفاظ على مرونة الجلد ونعومته.

يمكن أن يتسبب التدخين أيضًا في تغير لون الجلد وتفاوت لون البشرة، بل يعمل النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السجائر على تقييد الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الجلد ، مما يؤدي إلى بشرة باهتة ومتفاوتة.

يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى عدم وجود لمعان في بشرتك، الجفاف والجفاف الناجم عن التدخين يمكن أن يجعل بشرتك تبدو جافة وخشنة وأقل ليونة أمر شائع جدًا لدى المدخنين.

يمكن للتدخين أيضًا أن يقلل بشكل فعال من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة ، مما يؤدي إلى نقص التوهج الطبيعي والإشراق.

من الآثار الجانبية الأخرى غير المعتادة والضارة للتدخين انخفاض التئام الجروح، حيث يضعف التدخين من قدرة الجسم على التئام الجروح والتعافي من الإصابات. إنه يبطئ عملية الشفاء ، مما قد يؤدي إلى تأخر التعافي من المشكلات المتعلقة بالجلد مثل حب الشباب ، ويرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك سرطان الجلد. يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ أن تدمر الحمض النووي لخلايا الجلد وتزيد من فرص نمو الخلايا الخبيثة.

يمكن أن يسبب التدخين لفترات طويلة لونًا أصفر للجلد ، خاصة على الأصابع والأظافر. يحدث هذا التغير في اللون بسبب تراكم القطران والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في دخان التبغ.

لا يرتبط التدخين بسوء صحة الجلد فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم اضطرابات المناعة الذاتية للجلد مثل الصدفية، يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفجير الصدفية ويجعل السيطرة على الحالة أكثر صعوبة.

لا يمكن ملاحظة الآثار الشديدة والضارة للتدخين التي يمكن أن تظهر على الجلد إلا بعد 10 سنوات من التدخين المطول (وفي بعض الأحيان يعتمد ذلك أيضًا على عدد مرات التدخين التي تتعرض لها في اليوم). لكن لا داعي للخوف من التفكير في أن الوقت قد فات. لحسن الحظ ، تبدأ بشرتك في التئام نفسها عندما تتخلى عن هذه العادة. لذلك ، إذا كنت شخصًا مدخنًا شرهًا أو مدخنًا شرهًا ، فافهم أن الوقت قد حان لتتوقف عن هذه العادة السيئة وتساعد جسمك وجلدك على التنفس.