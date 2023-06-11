5 أسباب تؤدي لتدهور صحة الرئة.. أبرزها التدخين والتلوث

كتبت ميرفت رشاد

تعد اضطرابات الرئة من أكثر الاضطرابات انتشارًا التي تصيب الناس في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، أحد أكثر أمراض الرئة انتشارًا يسبب أكثر من 3 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

ومن أمراض الرئة الشائعة الأخرى الربو والتهاب الشعب الهوائية وعدوى الرئة وسرطان الرئة، عادة ما تكون اضطرابات الرئة تقدمية بطبيعتها وبمجرد حدوثها ، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الفرد، ، من المهم أن تكون على دراية بالأسباب المختلفة لاضطرابات الرئة وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة ضدها، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".



الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الرئة هي: تدخين

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، إن تناول التبغ يضعف وظائف الرئة ويجعل الشخص يعتمد على هذه المادة .

التلوث

تلوث الهواء ، والأبخرة القادمة من المصانع ، والأماكن العامة غير الصحية ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تسبب مشاكل في الرئة مع مضاعفات مثل ضيق التنفس ، والسعال المزمن ، وصعوبة البلع.

التعرض للمواد الكيميائية والسموم

قد يتعرض بعض الأشخاص الذين يعملون في وحدات التصنيع لمواد كيميائية ضارة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

التهابات الجهاز التنفسي

مع التغيرات الموسمية وتلوث الهواء ، من الشائع رؤية التهابات الجهاز التنفسي لدى البشر، إذا استمرت هذه العدوى في التكرار ، فيمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى على صحة رئة الشخص.

عوامل نمط الحياة

يمكن لسوء التغذية ونمط الحياة المستقرة أن يضعف الجسم كله ، بما في ذلك الرئتين ، ويمكن أن يجعلهما أكثر عرضة للاضطرابات والالتهابات.

يمكن لعوامل الخطر هذه أن تزيد من احتمالية حدوث مشاكل الرئة ، ولكن من المهم أن نتذكر أنه يمكن الوقاية منها، وينصح بالعيش بأسلوب حياة صحي ، والامتناع عن التدخين ، والحد من التعرض للملوثات ، والتشاور مع الطبيب في حالة ظهور أي أعراض ، سيقلل من هذه المخاطر ويحافظ على صحة الرئة.