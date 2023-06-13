للحفاظ على زيادة مناعتك.. تجنب هذه الأطعمة

كتب – حسام الشقويرى

نظام المناعة القوي أمر بالغ الأهمية للبقاء بصحة جيدة. والنوم السليم والتمارين الرياضية والتغذية الجيدة ضرورية لجهاز المناعة. وسيؤدي العجز في دورة النوم والتكيف مع نمط الحياة المستقرة وتناول الأطعمة غير الصحية إلى إضعاف جهاز المناعة. في أوقات الاختبار مثل الوباء، من الضروري تقوية جهاز المناعة بالابتعاد عن أسوأ الأطعمة المناعية. وعندما يكون جهاز المناعة قويًا ، فإنه يقيد الجسم من التعرض بسهولة للإصابة بالمرض ويحارب الفيروسات مثل المحارب القوي أثناء المرض، وفقا لما نشره موقع helpguide

العلاقة بين الغذاء والمناعة

قد لا يكون الناس على دراية كبيرة، لكن الأطعمة الانتقائية ذات القيمة الغذائية المنخفضة يمكن أن تعيق نظام المناعة لديهم. الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وتتكون من السكر والدهون المشبعة والملح الزائد لها دور في خفض قدرات جهاز المناعة. وبالتالي، من الضروري الحفاظ على مسافة آمنة من أسوأ الأطعمة المناعية لعيش حياة صحية.

وترتبط أجهزتنا المناعية بتناول البروتين لدينا. إن تناول كميات غير كافية من البروتين أو الأطعمة التي تحتوي على بروتينات غير مكتملة، يضعف جهاز المناعة، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بالعدوى والالتهابات في الجسم بشكل كبير. وفقًا للدراسات، يؤثر النظام الغذائي الذي يستهلكه الأشخاص بشكل كبير على جهاز المناعة لديهم. يمكن أن تؤثر التغذية على الميكروبيوم، ووظائف الحاجز المعوي، والعمليات الالتهابية، وعمل خلايا الدم البيضاء.

وتعد الأنماط الغذائية وأنماط الحياة المستقرة مسؤولة عن زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض والحساسية وضعف الاستجابة المناعية. تحتوي الأنظمة الغذائية المحددة على أطعمة تحتوي على دهون زائدة (مشبعة) وأطعمة فائقة المعالجة وسعرات حرارية غير صحية. وبالتالي ، فإن تناول وجبات صحية تحتوي على الفواكه والخضروات والبقوليات والمأكولات البحرية وما إلى ذلك ، أمر بالغ الأهمية لتعزيز وظيفة المناعة الصحية.

أطعمة يجب تجنبها لزيادة المناعة

1. المشروبات الانتقائية

جميع أنواع المشروبات مثل الصودا والشاي المحلى ومشروبات الطاقة والعصائر وخاصة المشروبات الكحولية هي بعض من أسوأ الأطعمة المناعية. لها تأثير سلبي جدًا على أجسامنا ، وتجنبها من مصلحة صحتنا. تعمل هذه المشروبات على تعزيز إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول ورفع مستويات السكر في الدم بينما تتداخل مع عمل الأنسولين ، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة.

2. السكريات

السكر الأبيض أو السكر المكرر يضران بشدة بجهاز المناعة لدينا. جميع الحلويات الشهية والشوكولاتة والكعك والخبز والكعك والبسكويت والحلويات الأخرى مليئة بالسكر الأبيض. حاول التخلص من هذا السكر الأبيض من نظامك الغذائي وابحث عن بدائل صحية مثل الجاجري والعسل وسكر جوز الهند وشراب القيقب وما إلى ذلك. هذه المواد الغذائية لها سعرات حرارية متساوية ولكنها بلا شك أكثر صحة من السكر الأبيض. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الحلوى أو الشوكولاتة إلى حدوث طفح في مسارات المناعة.

3. الأطعمة المقلية

وفقًا للدراسات، تعتبر الأطعمة المقلية من أسوأ الأطعمة المناعية. إنها مليئة بالدهون ، وتزيد من نسبة الكوليسترول الضار. لديهم أيضًا القدرة على إثارة الالتهاب وهو هجوم تلقائي على جهاز المناعة. يمكن أن يساعد التخلص من هذا العنصر الغذائي المناعي الأسوأ في استعادة آلية الدفاع الطبيعية للجسم. بالإضافة إلى ذلك ، تتراكم الأطعمة المقلية كثيرًا من مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة خطيرة. المادة المسرطنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.