خطوات ضرورية وأخرى ممنوعة.. نصائح مهمة لمرضى الكلى

كتبت إيناس البنا

الإصابة بأمراض الكلى تتطلب نمط حياة صحى، حيث إنها العضو المسئول عن تنظيف الجسم، فقد تعاني من إرهاق وتورم في الكاحلين وتلاحظ تغيرات في أنماط التبول، إذا كنت تتساءل عن الإجراءات التي يجب عليك اتباعها وتجنبها لمنع حدوث مضاعفات فنقدمها لك من خلال السطور التالية وفقا لموقع " medicalnewstoday ".

نصائح للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى

إدارة ضغط الدم



يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مزيد من الضرر للكلى، من الضروري مراقبة مستويات ضغط الدم والسيطرة عليها من خلال تعديلات نمط الحياة ، مثل التمارين المنتظمة ، وتقليل تناول الصوديوم ، وإدارة الإجهاد ، وتناول الأدوية الموصوفة حسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

السيطرة على مستويات السكر في الدم



من الأهمية لمرضى السكر أن يحافظوا على مستويات السكر في الدم بشكل مناسب، يعد الالتزام بنظام غذائي لمرضى السكري وتناول الأدوية الموصوفة ومراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الكلى.

حافظ على الوزن



إن هناك حاجة لإنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، يمكن أن يكون للسمنة تأثير مباشر على كليتيك، يجبرها الوزن الزائد على العمل أكبر وتصفية النفايات بمستويات أعلى من المعتاد.

الانخراط في نشاط بدني منتظم

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها فوائد عديدة للأفراد المصابين بأمراض الكلى، يساعد في التحكم في ضغط الدم ، ويحسن صحة القلب ، ويدير الوزن ، ويعزز الصحة العامة، ناقش مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك طرق تحديد نظام تمرين مناسب بناءً على حالتك وقدراتك البدنية.

حافظ على رطوبتك

الحفاظ على الترطيب المناسب أمر حيوي لصحة الكلى، يساعد تناول كمية كافية من الماء على طرد السموم من الجسم ويدعم وظائف الكلى، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من تقييد السوائل بسبب مرض الكلى المتقدم، فمن الضروري اتباع توصيات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يتعلق بتناول السوائل.

ما لا يجب فعله للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى

حمية البروتين

تجنب النظام الغذائي عالي البروتين

في حين أن البروتين ضروري للصحة العامة ، فإن الكثير من البروتين يمكن أن يكون ضارًا بالكلى. استشر اختصاصي التغذية لتحديد الكمية المناسبة من البروتين بناءً على وظائف الكلى والاحتياجات الفردية.

تجنب الإفراط في تناول الصوديوم

يمكن أن يساهم الصوديوم في احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم ، مما يزيد من الضغط على الكلى. تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة ، والتي غالبًا ما تحتوي على مستويات مفرطة من الملح. اختر الأطعمة الطازجة الكاملة واستخدم الأعشاب والتوابل لتذوق وجباتك بدلاً من الملح.

تجنب تناول الأدوية بدون استشارة



قال الدكتور بابو أنه يجب عليك تجنب تناول الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs). يجب عليك مراجعة طبيبك أو أخصائي الكلى قبل البدء في أي أدوية جديدة - حتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

قل لا للتدخين والكحول



يمكن أن يؤدي التدخين وتناول الكحوليات إلى تفاقم تلف الكلى ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بأمراض الكلى، يعد الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول خطوات حاسمة نحو تحسين صحة الكلى.

تجنب إهمال المواعيد الطبية



تعد مواعيد المتابعة المنتظمة مع مقدم الرعاية الصحية ضرورية لمراقبة وظائف الكلى ، وتعديل الأدوية إذا لزم الأمر ، ومعالجة أي مخاوف أو مضاعفات