شحن 108 آلاف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار بميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية ل قناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الأفريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة DAI SHAN HAI القادمة من بلجيكا لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة CHRISTOS القادمة من حوض البحر المتوسط لتحميل 53 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام من ميناء شرق بورسعيد.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.