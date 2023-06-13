قناة السويس تستقبل وفود منحة ناصر للقيادة الدولية بحضور وزير الرياضة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الوفود الشبابية المشاركة بالدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة القناة بمدينة الإسماعيلية، فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، والتى تهدف إلى التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس.

ويُشارك بمنحة ناصر للقيادة الدولية، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركين من 60 دولة، تمثل قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأستراليا، خلال الفترة من الأول حتى 15 يونيو الجارى، تحت شعار شباب "عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب".

من جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع على استضافة الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية لزيارة المرفق الملاحى الأهم عالميًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور شباب القارة السمراء فى التنمية، وجهود الوزارة فى تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقى، مشيرًا إلى أن مصر استعادت دورها الطبيعى دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوى الافريقى.

ووجه الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع على الجهود المثمرة خلال الفترة الماضية، موجهاً حديثه لوفود منحة ناصر الدولية: " فتحنا كافة النوافذ للوفود فى مصر لتحقيق أهدافها برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفر القناة الجديدة فى سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية بمثابة الإعجاز ".

وفى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته لوجود هذه الكوكبة من الكوادر الشابة وقيادات المستقبل بهيئة قناة السويس ضمن البرنامج التدريبى للقيادة، وأكد على الأهمية الاستراتيجية التى تمثلها القناة لحركة التجارة العالمية، مما جعلها محور اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهمورية وقبلة المشروعات التنموية الكبرى.

ثم قدم الفريق ربيع عرضًا تقديميًا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية التى حققها مشروع قناة السويس الجديدة وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحى ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأكد الفريق ربيع حرص قناة السويس على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للسفن العابرة من خلال تبنى استراتيجية شاملة للتطوير تعتمد على أربعة محاور أساسية تشمل تطوير المجرى الملاحى للقناة وتحديث الأسطول البحرى بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنويع مصادر الدخل.

وأعرب المشاركين بالمنحة، عن سعادتهم بالتواجد فى قناة السويس ضمن فعاليات برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية، موجهاً التحية إلى رجال الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، متمنياً النجاح والازدهار لجهود تطوير هذا المرفق الملاحى الهام، معربين عن امتنانهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه المبادرة الكريمة، التى أكسبته المزيد من الخبرات والأصدقاء من مختلف دول العالم.

وقامت الوفود بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة فى رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية بالإضافة إلى العمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.