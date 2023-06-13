حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: -
التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة
وزير التعليم: إحالة حالات الغش الإلكتروني بالثانوية إلى النيابة العامة
جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023
التعليم: ورقة امتحان الاقتصاد المتداولة للثانوية العامة من العام الماضى
التعليم توجه بعقد امتحانات الدور الثانى لأولى وثانية ثانوى إلكترونيا
تعليم الجيزة لطلاب الإعدادية: التقديم لأولى ثانوى بعد امتحانات الثانوية
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