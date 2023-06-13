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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة امتحانات الثانوية العامة- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: -

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023

التعليم: ورقة امتحان الاقتصاد المتداولة للثانوية العامة من العام الماضى

 


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