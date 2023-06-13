حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: -

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2023