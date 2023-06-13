اليوم السابع
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المدرسة الأسقفية بمنوف تنظم دورات تدريبية للطلاب ضمن أنشطة الصيف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:00 م
المدرسة الأسقفية بمنوف تنظم دورات تدريبية للطلاب ضمن أنشطة الصيف المدرسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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تنظم المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مجموعة من الدورات التدريبية ضمن أنشطة الصيف للصفوف المرحلة الابتدائية وذلك بدءًا من شهر يوليو المقبل

وتتضمن الدورات التدريبية مجالات البرمجة والكمبيوتر وفن الاتيكيت والاقتصاد المنزلى وتعليم العزف من خلال آلة الطبلة والأورج والأكسليفون، بالإضافة لتعليم مبادئ الرسم و عمل مجسمات بالجبس والطباعة علي المفارش.

وتوفر المدرسة دورات لتعليم مبادئ الرسم بالتفصيل و التشكيل بالصلصال والنحت و التشكيل بالورق المعروف بفن الأورجامي وتعليم حرفة النسيج، كما تتيح تعليم الأشغال اليدوية و الخرز و مبادئ التطريز و إعاده التدوير.

وفى سياق منفصل، توفر المدرسة للطلاب دورات في تعلم اللغة الإنجليزية للأطفال بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية.

 

وتأتى هذه الدورات ضمن اهتمام المدرسة بتنشئة الطفل بشكل جيد وتنمية وعيه من خلال استخدام أفضل الأساليب العلمية الحديثة.

 

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

 


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

الدورات التدريبيه



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