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محافظ بورسعيد: زيادة بدل المنطقة الحرة 20% لأصحاب المعاشات من أول يوليو المقبل

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:37 م
محافظ بورسعيد: زيادة بدل المنطقة الحرة 20% لأصحاب المعاشات من أول يوليو المقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه سيتم زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بنسبة 20٪ بداية من أول يوليو القادم،  لتصبح 60 جنيها بدلا من 50 جنيها، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على تعظيم قيمة بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، الذي تم خلالها استعراض الكشوفات الخاصة باسماء وبيانات مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات،  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد. 
 
وشدد محافظ بورسعيد علي  الجهات التي لم ترسل كشوفات أسماء وبيانات المستحقيين لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، بسرعة أرسال الكشوفات للبدء في تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستحقيين لبدل المنطقة الحرة وصرفها في 7/1 القادم. 
 
الجدير بالذكر أن محافظ بورسعيد كان قد أعلن الأسبوع قبل الماضي عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات لتصبح 57 جهة بدلا من 42 جهة.

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