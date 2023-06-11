محافظ بورسعيد يستعرض مقترح حملة "جمع المخلفات من البحر الأبيض المتوسط"

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ممثلى شركة "ريلاينس" للاستثمار وإدارة المشروعات، وذلك لاستعراض مقترح تنفيذ حملة المشاركة المجتمعية "جمع المخلفات من البحر الأبيض المتوسط"، بحضور المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات، ومهندس مايكل حنا مدير الشركة.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلى حول الحملة وأهدافها وآليات تنفيذها، والتى تقوم المرحلة الأولى منها على إطلاق حملة فى رصيف خدمات الميناء مع وجود نقطة تجميع المخلفات التى يجمعها الصيادون من البحر، فضلاً عن عرض الأفكار المختلفة حول حملة جمع المخلفات من البحر الأبيض المتوسط والتى تدعم ايضا مهنة الصيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بمقترح الحملة، وناقش مع ممثلى الشركة آلية التنفيذ، موجها بضرورة وضع خطة وأسلوب عمل يتناسب مع طبيعة محافظة بورسعيد الجغرافية، ويضمن تحقيق أهداف الحملة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمجهودات الشركة فى التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بشكل متطور يحافظ على المظهر الحضارى والجمالى لمحافظة بورسعيد، تماشيا مع التنمية والتطور على كافة الأصعدة.