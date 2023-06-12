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ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل تنسيق الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:51 م
ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل تنسيق الثانوية العامة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، تنسيق الثانوية العامة، وذلك حسب ما أكدته محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) الأسبوع الماضى.
 
وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.
 
وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.
 

 

 


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