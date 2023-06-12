حياة كريمة.. قافلة طبية للكشف على أهالى قرية الحمروين بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

اختتمت اليوم الأثنين، أعمال القافلة الطبية، التابعة لمبادرة حياة كريمة ، بوحدة الحمراوين الصحية، التابعة لإدارة القصير الصحية والتى استمرت على مدار يومين، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج فيها على 385 شخص من اهالى القرية.

وشملت القافلة جميع التخصصات الطبية على مدار يومين، كما تم اجراء عدد 18 فحص معملي و اجراء عدد 9 أشعة و سونار، كما تم اجراء 97 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وتم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

وانطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها الشهرية خلال يونيو الجارى يوم الأحد الماضى من قرية الحمروين شمال مدينة القصير، حيث قضت فيها مدة يومين وتم اجراء الكشف الطبى فيها على 385 شخص من اهالى القرية، ومن المقرر ان تنتقل غدا الى قرية المستعمرة.

وعقب الانتهاء من قرية المستعمرة بمدينة القصير، تنتقل إلى قرية أبو رماد بحلايب يومى 15 و16 يونيو، ثم مدينة حلايب يومى 17 و18 يونيو، وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 19 و20 يونيو بقريتى رأس حدربه ومرسى حميرة بالشلاتين.

وتتابع بعد ذلك يوم 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى ابو الحسن فى تلك التوقيت.

ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج واجراء الفحوصات المختلفة، وكذلك الكشف على الامراض المزمنة والتوعية الصحية المختلفة وذلك مجانا.