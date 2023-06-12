اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1000 حالة بقافلة بقرية التضامن

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:34 م
حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1000 حالة بقافلة بقرية التضامن القافلة الطبية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال وتحسين مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".
 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية التضامن  مركز سمسطا ،مكونة من 6عيادات في6 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ،الجراحة ،النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1001مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان ،معمل دم 62 ،معمل طفيليات 57، حالات الأشعة 10،تحويل حالة للمستشفيات ،موجات فوق صوتية 65 حالة.
 
كما تضمنت  القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.
 
من ناحيته أشار وكيل الوزارة  إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،  طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، احمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
 
 
 
 
 
 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

قوافل طبية

قافلة طبية ببنى سويف

صحة بنى سويف



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. إنشاء 13 ألف فصل تعليمى وقوافل طبية بجميع المحافظات "التفاصيل"

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:00 ص

الكشف على 117 حالة فى قافلة طبية بقرية "كفر جنزور" ضمن حياة كريمة بالمنوفية

الأحد، 11 يونيو 2023 03:39 م

الشعب الجمهورى ينظم قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى والاعتلال الكلوى بالجيزة

الأحد، 11 يونيو 2023 03:03 م

صحة الدقهلية: قافلة طبية اليوم بجميع التخصصات بقرية الجزائر بجمصة لمدة يومين

الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 ص

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1734 حالة فى قافلة طبية بقرية رسلان بمركز المنيا

السبت، 10 يونيو 2023 04:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة