اليوم السابع
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حبس 3 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل شاب بسبب مشاجرة بحدائق القبة

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:14 م
حبس 3 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل شاب بسبب مشاجرة بحدائق القبة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حدائق القبة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع فى  قتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة. 
 
ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر وإصابته بعيار نارى خلال مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش") إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله اتهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.
 
 

اخبار الحوادث

قتل

حدائق القبة



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