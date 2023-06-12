اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 08:14 م
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"تنفيذى المحلة" يوافق على إقامة نقطة شرطة مطورة ومدرسة للمكفوفين

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:40 م
"تنفيذى المحلة" يوافق على إقامة نقطة شرطة مطورة ومدرسة للمكفوفين جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة المحلة برئاسة رئيس مركز ومدينة المحلة  المجلس التنفيذي بحضور المحاسب السعيد الصياد السكرتير العام للمدينة و المهندسة رانيا رفعت مديرة الإدارة الهندسية و منسق عام حياة كريمة بمركز المحلة و بمشاركة رؤوساء الوحدات المحلية و مسئولى القطاعات الحكومية المختلفة بمدينة المحلة ومراكزها.
 
أكد رئيس المدينة أنه تم خلال الإجتماع الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1000 متر مربع لإنشاء نقطة شرطة دمرو المطورة و تخصيص قطعة أرض مساحتها 2843 مترا مربعا من أرض مرفق النقل الداخلى لإقامة مقر جديد لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى و قبول مبدأى للتبرع المقدم من أحد المواطنين بقرية سامول بقطعة أرض مساحتها 8 قراريط لإقامة مدرسة ابتدائية عليها.
 
كما تم الموافقة على تغيير اسم مركز شباب عزبة حميدة إلى مركز شباب قرية الحوامدية الجديدة و تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 940 مترا مربعا تابعة للوحدة المحلية محلة أبو على لإقامة مدرسة تعليم أساسى للمكفوفين لخدمة قطاع مركز المحلة و سمنود و الموافقة على تخصيص مقر إدارى لمنطقة آثار الغربية بالوحدة المحلية بنمرة البصل.

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