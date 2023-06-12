"تنفيذى المحلة" يوافق على إقامة نقطة شرطة مطورة ومدرسة للمكفوفين

الغربية عادل ضرة

عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة المحلة برئاسة رئيس مركز ومدينة المحلة المجلس التنفيذي بحضور المحاسب السعيد الصياد السكرتير العام للمدينة و المهندسة رانيا رفعت مديرة الإدارة الهندسية و منسق عام حياة كريمة بمركز المحلة و بمشاركة رؤوساء الوحدات المحلية و مسئولى القطاعات الحكومية المختلفة بمدينة المحلة ومراكزها.

أكد رئيس المدينة أنه تم خلال الإجتماع الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1000 متر مربع لإنشاء نقطة شرطة دمرو المطورة و تخصيص قطعة أرض مساحتها 2843 مترا مربعا من أرض مرفق النقل الداخلى لإقامة مقر جديد لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى و قبول مبدأى للتبرع المقدم من أحد المواطنين بقرية سامول بقطعة أرض مساحتها 8 قراريط لإقامة مدرسة ابتدائية عليها.

كما تم الموافقة على تغيير اسم مركز شباب عزبة حميدة إلى مركز شباب قرية الحوامدية الجديدة و تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 940 مترا مربعا تابعة للوحدة المحلية محلة أبو على لإقامة مدرسة تعليم أساسى للمكفوفين لخدمة قطاع مركز المحلة و سمنود و الموافقة على تخصيص مقر إدارى لمنطقة آثار الغربية بالوحدة المحلية بنمرة البصل.