اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 05:13 م
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الإعلان عن 600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى الفرافرة

الإثنين، 12 يونيو 2023 04:37 م
الإعلان عن 600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى الفرافرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالوادى الجديد عن موافقة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم على اعتماد الإعلان عن أكثر من 600 وظيفة فى أغلب القطاعات المحلية بنظام الانتداب أو الإعارة من الوظائف الحكومية إلى وظائف بمشروعات مبادرة حياة كريمة فى قرى مركز الفرافرة وذلك بامتيازات إضافية تضمنت مكافآت تشجيعية وبدلات لأيام العطلات الرسمية بنظام الأجر مقابل العمل وفقاً للاحتياج و أجور إضافية وفى حال طلب الموظف نقله إلى موقعه الجديد فلا تمانع السلطة المختصة فى ذلك.
 
وقال سعيد تهامى مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة أن شروط التقدم للوظائف تتمثل فى ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة وألا يقل تقرير الكفاية عن درجة امتياز وإجراء تحليل مخدرات ويتقدم الموظف بطلب لشغل الوظيفة مرفقاً به بيان حالة وظيفية وموافقة جهة العمل الأصلية وصورة رقم قومى .
 
واضاف تهامى أن امتيازات الانتداب أو الإعارة تشمل أيضاً منح حافز الجذب الخاص بمنطقة الفرافرة واستثناء الموظف من شروط توزيع الأراضي وتقسيمات الشباب فى تلك المناطق لتسهيل انتفاعه بقطعة أرض على أن يتم سحبها منه حال إنتهاء إعارته أو ندبه ويستمر التقديم حتى يوم 25 يونيو الجارى.
 
 
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (1)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة

600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (2)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة 

600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (3)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة 

600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (4)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة 

600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (5)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة 

600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (6)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة

600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (7)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة

600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة (8)
600 وظيفة بالانتداب والإعارة بامتيازات غير مسبوقة فى مشروعات حياة كريمة

 


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