اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يونيو 2023 08:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأسبوع الثالث.. جامعة القاهرة تواصل ماراثون امتحانات نهاية العام بالكليات

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:00 ص
الأسبوع الثالث.. جامعة القاهرة تواصل ماراثون امتحانات نهاية العام بالكليات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل جامعة القاهرة تنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى على مستوى كليات الجامعة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، حيث بدأت الامتحانات فى نهاية شهر مايو الماضى، وتعقد حضوريا بالكليات وعلى فترات لتجنب التكدس والزحام.

 

وقال الدكتور الدكتور محمد الخشت، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفى إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

 

وأكد الدكتور الخشت، أن نظام الامتحانات يأتى بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتى تتمثل فى شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على نظام الأسئلة الموضوعية فى الامتحانات التى تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.


جامعة القاهرة

امتحانات الجامعات

امتحانات نهاية العام

اخبار مصر

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

الخشت: مبانى جامعة القاهرة الدولية مصممة وفق الأكواد العالمية

الجمعة، 09 يونيو 2023 10:23 ص

18 سبتمبر آخر موعد للتقديم فى مسابقة "الفنجرى البحثية" بجامعة القاهرة

الخميس، 08 يونيو 2023 09:00 ص

مذكرة بين جامعة القاهرة والرقابة المالية لإجراء بحوث فى التمويل المستدام

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:36 ص

رئيس جامعة القاهرة ينعى وزير الصحة الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:37 م

كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى وانتظام التصحيح بالكنترولات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 07:00 ص

اليوم.. غلق باب الطعون ضد المرشحين لعمادة 3 كليات بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:00 ص

160 مليون جنيه تمويلا من بنك مصر لتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:16 ص

تجديد شهادة الأيزو للأمانة العامة لجامعة القاهرة لتطبيقها معايير الجودة

السبت، 03 يونيو 2023 10:10 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة