الأسبوع الثالث.. جامعة القاهرة تواصل ماراثون امتحانات نهاية العام بالكليات

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة تنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى على مستوى كليات الجامعة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، حيث بدأت الامتحانات فى نهاية شهر مايو الماضى، وتعقد حضوريا بالكليات وعلى فترات لتجنب التكدس والزحام.

وقال الدكتور الدكتور محمد الخشت، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفى إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وأكد الدكتور الخشت، أن نظام الامتحانات يأتى بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتى تتمثل فى شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على نظام الأسئلة الموضوعية فى الامتحانات التى تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.