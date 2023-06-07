جامعة حلوان تواصل امتحانات نهاية العام وتختتم الماراثون قبل إجازة عيد الأضحى

كتب محمد صبحى

تواصل كليات جامعة حلوان ، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى2022/ 2023 والتى من المقرر أن تستمر حتى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت أصدرت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عددا من التعليمات والتوجيهات التى يجب على الطلاب اتباعها داخل لجان الامتحانات وتتمثل فى:

1- يحظر استخدام الهاتف المحمول

2- يحظر دخول اللجان بعد مرور 15 دقيقة

3- لن يسمح بدخول اللجان دون تحقيق الشخصية

4- يحظر إدخال أى مذكرات أو الأوراق إلى اللجان

5- يحظر استخدام الساعات الذكية أو سماعات البلوتوث

6- على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية

7- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان فى جميع المواد

8- أعمال الشغب أو الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات صارمة تصل إلى الفصل النهائى.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح سابق، إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.