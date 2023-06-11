"كبد المنوفية" يطلق مبادرة الكشف المبكر على سرطان القولون

المنوفية – محمود شاكر

عقد قسم طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي بـ جامعة المنوفية ، برئاسة الدكتور محمد عقل، ندوة عن سرطان القولون بداية اليوم من انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لسرطان القولون.

تأتى الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعه المنوفية والدكتورة نانسي اسعد والدكتور صبحي شرف نائبي رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد، والدكتور هاني عبدالمجيد والدكتور اسامه حجازي، والدكتور محمود علام مدير عام مستشفى معهد الكبد القومي.

وأكد الدكتور عبدالعليم هلال، منسق الندوة، أنه تم مناقشة استعدادات المعهد للمبادرة من خلال المناظير ومناقشة كيفية التعامل مع الحالات سواء بالمناظير المتقدمة بالمعهد أو خلال الجراحة ومن خلال التعاون مع معهد الأورام.

وأعلن الدكتور ناصر عبدالباري عميد كليه الطب وأستاذ الأورام عن الاستعداد الكامل للمبادرة وخالص التعاون مع قسم طب الكبد والجراحة لعمل فريق متكامل لمتابعه الحالات .