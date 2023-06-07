جامعة المنوفية تشارك بمنتدي العلوم والتكنولوجيا الدولي بالصين

شاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور إبراهيم طنطاوي رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والدكتورة مها التوني بكلية الهندسة بشبين الكوم في منتدي العلوم والتكنولوجيا الدولى لتحييد الكربون المنعقد فى الفترة من 20 إلى 28 مايو 2023 والذى أقيم بمدينة جوانزو بالصين والذي ناقش العديد من المحاور الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتدوير المخلفات بطرق جديدة مبتكرة وصديقة للبيئة.

أكد القاصد علي ضرورة الاهتمام بالترويج للمنتجات الصديقة للبيئة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل توجهات الدولة والعالم الرامية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئى مع التركيز على الابتكار وتطبيق التقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون، والذي يعد شرطاً ضرورياً للاستدامة مضيفاً أن الفتره القادمة سيتم الاستعانة فيها بالكوادر الجامعية المتميزة في تطوير ملف التنمية المستدامة بجامعة المنوفية والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030

ومن جانبه استقبل شرف كل من الدكتور إبراهيم طنطاوي والدكتورة مها التوني لمناقشة أهم ما أسفر عنه المنتدي العلمي التكنولوجي في جلساته الخاصة بتدوير المخلفات بتقنيات خضراء وصديقة للبيئة وبحث الاجتماع سبل تطبيق أهم النتائج والتوصيات التي جاء بها المنتدي لما لها من مردوداً إيجابيا من الناحيتين البيئية والاقتصادية.

هذا وأشار الدكتور إبراهيم طنطاوي أن جامعة المنوفية بصدد تطبيق وتسويق نتائج مشروعات الجامعة البحثية المبتكره بالتعاون مع جامعة كوين بلفاست بانجلترا والخاصة بتطبيقات السوائل الأيونية الصديقة للبيئة فى التحول الكلي لمخلفات الكتلة الحيوية الى وقود سائل ومواد ثمينة ذات قيمة تجارية واقتصادية عالية وذلك بطرق رخيصة وصديقة للبيئة تساعد على تطوير كثير من الصناعات الحيوية الخضراء وذلك بإستخدام المخلفات الزراعية والمنزلية وتحويلها إلى منتج ذي قيمة كبيرة باستخدام تقنياتنا والاستفادة منها بمصر وانجلترا وجاء ذلك من خلال لقائه بالبروفيسور الإنجليزي ‏Prof. Martin Atkins بجامعة كوين بلفاست بالمملكة المتحدة.