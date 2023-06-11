خبراء الصحة ينصحونك بتناول البيض يوميًا.. يقلل من وزن الجسم ومحيط الخصر

كتبت أمل علام

وجدت إحدى الدراسات العلمية التي أجريت على أكثر من 350 شخصًا أن تناول 5 بيضات أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يقلل من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

ووفقًا لما ذكره موقع Daily Express يوجد لدينا جميعًا كمية معينة من الدهون الحشوية في أجسامنا، توجد في عمق البطن، وهي ضرورية لحماية وعزل الأعضاء الحيوية.

ومع ذلك، فإن تخزين الكثير منه أمر خطير، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب وحتى السرطان، تحدث أحد الخبراء حول طرق تقليل الدهون الحشوية.

أوصت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس، بإضافة البيض إلى نظامك الغذائي للقيام بذلك، موضحًا أن العديد من الدراسات أظهرت أن زيادة تناولك للبروتين يساعد في إنقاص الوزن، وهذا يشمل فقدان الدهون الحشوية بالبطن.

وقال الموقع، إن أحد الخيارات الغذائية عالية البروتين هو البيض، تحتوي البيضة المتوسطة (التي تزن حوالي 52 جرامًا) على 6.3 جرام من البروتين، لذلك توفر بيضتان 12 إلى 14 جرامًا من البروتين.

يحتاج البالغون إلى 45 إلى 56 جرامًا من البروتين يوميًا، اعتمادًا على مدى نشاطهم، البيض مصدر مثالي للأحماض الأمينية الأساسية لصحة الإنسان، مضيفة إنها منخفضة السعرات الحرارية يوجد حوالي 60 سعرًا حراريًا في البيض المتوسط، يعتبر البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين د والكولين إلى جانب فيتامينات ب وفيتامين" أ"، من الآمن تناول البيض كل يوم - فهذا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، "في نظام غذائي لفقدان الوزن، تناول ما يصل إلى 3 بيضات يوميًا للحصول على أقصى فائدة

البروتين وفقدان الوزن

نصحت الدكتورة لي، إن زيادة تناولك للبروتين يمكن أن يساعد في فقدان الدهون الحشوية "العنيدة"، مضيفة، إن زيادة تناولك للبروتين تسرع من معدل الحرق، زيادة تناول البروتين من 20 % إلى 30% يوميًا يمكن أن يساعدك على حرق 60 سعرًا حراريًا إضافيًا.

وأضاف الموقع، إنه بعد تناول البروتين، ترتفع درجة حرارة جسمك وهذا ما يسمى توليد الحرارة الناتج عن النظام الغذائي، يظهر التأثير الأقصى من تناول البروتين، تساعدك الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، إن تناول البروتين يحفز إفراز الكوليسيستوكينين (CKK) في القناة الهضمية، وهو هرمون يؤخر الشعور بالجوع، يرتبط إفراز الكوليسيستوكينين CKK بتقليل تناول الطعام، وحجم حصص أصغر وزيادة الشبع.

وأوضح الموقع، يمكن أن تساعد زيادة تناولك للبروتين في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، في إحدى الدراسات التي أجريت عام 2017، قللت النساء اللائي تناولن نظامًا غذائيًا عالي البروتين (124 جرامًا في اليوم) من رغبتهن في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة 15% مقارنة بالمجموعة التي تناولت كمية طبيعية من البروتين (48 جرامًا).

إن تناول نظام غذائي غني بالبروتين يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، يؤدي فقدان الوزن إلى فقدان الدهون وكذلك فقدان كتلة الجسم النحيل (العضلات)، تتضمن طرق الاحتفاظ بكتلة الجسم الخالية من الدهون عند اتباع نظام غذائي والقيام بتمارين بدنية منتظمة، وخاصة تمارين المقاومة، وتناول المزيد من البروتين.

ماذا يقول البحث؟

قامت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Clinical Nutrition في عام 2022، بتجربة آثار تناول البيض على 355 طالبًا جامعيًا في إسبانيا.

وقالت، "المشاركون الذين أبلغوا عن استهلاك مرتفع للبيض "5 بيضات أو أكثر في الأسبوع، أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الوزن وقيم النسبة المئوية لكتلة الدهون في الجسم وقيم النسبة المئوية للكتلة الخالية من الدهون أعلى من أولئك الذين أبلغوا عن انخفاض استهلاك البيض (أقل من بيضة واحدة)، في الأسبوع.

وخلصت الدراسة إلى أن: "هذه النتيجة مهمة من منظور الصحة العامة، مما يشير إلى أن زيادة استهلاك البيض "5 بيضات أو أكثر في الأسبوع" قد يؤدي إلى تكوين جسم أكثر صحة، خاصة بسبب زيادة تناول البروتين، بحثت ورقة منفصلة، نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية في عام 2020، في العلاقة بين استهلاك البيض وفقدان الوزن لدى أكثر من 2200 مشارك.

وأضافت أن "استهلاك البيض قد يكون مفيدا لتنظيم الوزن، خاصة بالنسبة للوزن الزائد مع زيادة الدهون في الجسم / السمنة المركزية عند الإناث".